ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Ziyaretin amacının başta petrol ve gaz dosyası olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözümü olduğu bildirildi.

Başbakan Mesrur Barzani Twitter hesabından İngilizce ve Arapça yaptığı paylaşımda, “Bağdat’a döndüğüm için mutluyum. Tartışacak çok şeyimiz var - bizi bir araya getiren ve uzaklaştıran şeyler” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, ellerinde 17 yıllık anlaşmazlıkları çözecek anayasal planlar ve Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere tüm ülkenin çıkarına olan kazan-kazan çözümleri olduğunu vurguladı.

I’m glad to be back in Baghdad.



We have lots to discuss — the things that bring us together and push us apart.



We have constitutional blueprints to settle our 17-year-old disputes, and win-win solutions in the interest of all of the country, including the Kurdistan Region -mb.