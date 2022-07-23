Politika

Başbakan Mesrur Barzani Bağdat’ta

Başbakan Mesrur Barzani, beraberindeki heyetle Bağdat’a gitti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Bağdat

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Ziyaretin amacının başta petrol ve gaz dosyası olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözümü olduğu bildirildi.

Başbakan Mesrur Barzani Twitter hesabından İngilizce ve Arapça yaptığı paylaşımda, “Bağdat’a döndüğüm için mutluyum. Tartışacak çok şeyimiz var - bizi bir araya getiren ve uzaklaştıran şeyler” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, ellerinde 17 yıllık anlaşmazlıkları çözecek anayasal planlar ve Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere tüm ülkenin çıkarına olan kazan-kazan çözümleri olduğunu vurguladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv