Irak ve Suudi petrolünün Avrupa’ya ihracatında artış
HABER MERKEZİ
Bloomberg’in haberine göre Irak ve Suudi Arabistan, Avrupa’ya petrol ihracatını gözle görülür düzeyde artırdı.
Buna göre temmuz ayının ilk üç haftasında Avrupa’nın petrol ihtiyacının karşılanması için günlük 1 milyon varil petrol ihraç edildi.
Temmuz ayında Arap Körfezi üzerinden Avrupa pazarına ihraç edilen petrolün büyük bölümünü Irak petrolü oluşturdu.
Ayrıca Ortadoğu’dan Avrupa’ya ihraç edilen petrol miktarının günlük 2 milyon 200 bin varile ulaştığı kaydedildi. Bu, geçen yıla oranla petrol ihracatının yüzde 90 arttığı anlamına geliyor.