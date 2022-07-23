Irak ve Suudi petrolünün Avrupa’ya ihracatında artış

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Bloomberg’in haberine göre Irak ve Suudi Arabistan, Avrupa’ya petrol ihracatını gözle görülür düzeyde artırdı.

Buna göre temmuz ayının ilk üç haftasında Avrupa’nın petrol ihtiyacının karşılanması için günlük 1 milyon varil petrol ihraç edildi.

Temmuz ayında Arap Körfezi üzerinden Avrupa pazarına ihraç edilen petrolün büyük bölümünü Irak petrolü oluşturdu.

Ayrıca Ortadoğu’dan Avrupa’ya ihraç edilen petrol miktarının günlük 2 milyon 200 bin varile ulaştığı kaydedildi. Bu, geçen yıla oranla petrol ihracatının yüzde 90 arttığı anlamına geliyor.