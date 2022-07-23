Politika

Rus güçlerinden Kharkiv’deki üniversiteye saldırı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Kharkiv Ekonomi Üniversitesi’ne düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı.
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dünya Rusya Rus güçleri Ukrayna Kharkiv Üniversite Saldırı Kirovograd

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Kharkiv Ekonomi Üniversitesi’ne saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında üniversite binasının bahçesinde hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.

Olay yeri inceleme ekipleri üniversite bahçesinde detaylı incelemelerde bulundu.

UKRAYNA’DAKİ ASKERİ HAVA ÜSSÜ VURULDU

Bu arada sabah saatlerinde Kirovograd bölgesinin çeşitli noktalarını 13 füzeyle hedef alan Rusya, Kanatove askeri hava üssünü ve Ukrzaliznytsia demiryolu şirketinin altyapı tesisini vurdu.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Kirovograd Bölge Valisi Andriy Raikovych, “Askerler vuruldu, 1 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. İlk sonuçlara göre altyapı tesisinde görevli 2 güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi” şeklinde konuştu.

Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Raikovych, yaralılara tıbbi müdahalelerin yapıldığı söyledi.

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