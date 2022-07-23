Biden’dan Başbakan Mesrur Barzani’nin mektubuna yanıt

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bir süre önce Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne ilişkin ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazmıştı.

Edinilen bilgiye göre Biden, Mesrur Barzani’nin mektubuna yanıtta Mustafa Kazimi’den sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi de mektuba yanıt olarak sorunların çözümü için diyalog konusunda inisiyatif aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kazimi’yle görüşmek üzere bugün Bağdat’a gitti.

Başbakan Twitter hesabından İngilizce ve Arapça yaptığı paylaşımda, “Bağdat’a döndüğüm için mutluyum. Tartışacak çok şeyimiz var - bizi bir araya getiren ve uzaklaştıran şeyler” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, ellerinde 17 yıllık anlaşmazlıkları çözecek anayasal planlar ve Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere tüm ülkenin çıkarına olan kazan-kazan çözümleri olduğunu vurguladı.