Zelenskiy'den ABD'ye teşekkür: Silahlar askerlerimizin hayatını kurtaracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kiev’e 270 milyon dolar değerinde yeni bir silah sevkiyatı yapacağını duyuran ABD'ye teşekkür etti.

Zelenskiy, "Çok önemli; güçlü silahlar askerlerimizin hayatını kurtaracak ve ülkemizin Rus saldırganlığından kurtulmasını hızlandıracak. Ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini önemsiyorum. Birlikte zafere!" dedi.

270 MİLYON DOLARLIK SİLAH SEVKİYATI

ABD dün, Ukrayna'ya yaklaşık 270 milyon dolarlık bir silah sevkiyatı daha yapacağını duyurmuştu.

Resmi açıklamaya göre, sevkiyatı yapılacak silahlar arasında HIMARS çok namlulu roketatarlar da bulunuyor. HIMARS sistemlerinin yanı sıra, 36 bin top mermisi, çok sayıda askeri araç ve yaklaşık 580 Phoenix Ghost tipi insansız hava aracı (İHA) da Kiev'e gönderilecek. Söz konusu İHA'lar, hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme kabiliyetleri ile tanınıyor.

Ukrayna, Batı'dan aldığı ağır silah yardımıyla Rusya'nın ilerleyişini durdurmayı ve kaybedilen bölgeleri geri almayı hedefliyor.

Rusya ise ABD ve NATO'yu uyararak, Kiev'e yapılan silah yardımının savaşı yalnızca uzatacağını kaydetmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçen hafta yaptığı açıklamada, Moskova'nın hedefinin yalnızca Ukrayna'nın doğusu olmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers' lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory! 🇺🇦🤝🇺🇸