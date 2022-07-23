Politika

Başkan Barzani ile Rus konsolos ikili ilişkileri görüştü

Başkan Barzani ile Rusya Erbil Konsolosu Oleg Levin, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Oleg Levin Rusya

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Rusya Erbil Konsolosu Oleg Levin’i kabul etti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre Levin’in, görev süresinin dolması nedeniyle Başkan Barzani’ye veda ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve bağlı kurumlarına teşekkür eden Oleg Levin, geride kalan süre zarfınfa kendilerine yardımcı ve destek olunduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de görüşmede ele alındığı belirtildi.

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