Politika

Almanya Dışişleri Bakanı: Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafı bir meydan okuma

Baerbock, “Bu fotoğrafta Türk Cumhurbaşkanın olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır” dedi.
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avrupa Annalena Baerbock Almanya Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Erdoğan'ın Putin ve Reisi ile ortak fotoğrafını bir meydan okuma olarak değerlendirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bild gazetesine demecinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’daki üçlü zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak fotoğrafının bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Baerbock, “Bu fotoğrafta Türk Cumhurbaşkanın olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır” dedi.

 

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