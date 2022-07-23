Yaşam

Batman'da 2 kız kardeş gölde boğuldu

Hasankeyf'te serinlemek için baraj gölüne giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.
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kürdistan Hasankeyf Batman

HABER MERKEZİ

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyünde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 4 kadın akıntıya kapıldı.

Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla iki kadın gölden çıkarıldı, Fatma ve kardeşi Evin Taymur bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 2 kardeşin cesedini gölden çıkardı.

Cesetler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

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