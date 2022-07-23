WHO, Maymun Çiçeği hastalığını ‘küresel acil durum’ ilan etti

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün 70'ten fazla ülkeye yayıldığını duyurdu.

BM'ye bağlı sağlık örgütü, başta Avrupa olmak üzere maymun çiçeği virüsünün 70'ten fazla ülkede yayıldığını, "salgınının artık küresel bir acil durum olarak nitelendirilebilecek 'olağanüstü' bir durum olduğunu" bildirdi.

Küresel acil durum ilan edilmesi, salgınının daha fazla ülkeye yayılabilecek ve koordineli bir küresel müdahale gerektiren "olağanüstü bir durum" olduğu anlamına geliyor.

WHO'nun acil durum ilanı çoğunlukla salgına daha fazla küresel kaynak ayrılması ve dikkat çekmesi için bir savunma işlevi görüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, maymun çiçeğini ele almak üzere daha önce iki kez toplanmıştı.

Geçen ay düzenlenen toplantıda, dünya çapındaki maymun çiçeği salgınının henüz uluslararası bir acil durum teşkil etmediği yönünde görüş beyan edilmiş ancak panel durumu değerlendirmek üzere bu hafta yeniden toplanmıştı.

Son olarak ABD'de ilk kez iki çocukta Maymun Çiçeği virüsüne rastlanmıştı.

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeği salgınına dair son durumu değerlendirmişti.

Küresel çapta 14 bin maymun çiçeği vakası tespit edildiğini belirten WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastalık nedeniyle Afrika'da 5 kişinin öldüğünü dile getirmişti.

Ayrıca Ghebreyesus, vakaların çoğunun Avrupa'da eşcinsel ilişki yaşayan erkeklerde tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.