Başbakan: Kürdistan Bölgesi’ne federal ve anayasal bir statü olarak muamele yapılmalı

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Bağdat’ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemi ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne federal ve anayasal bir statü olarak muamele yapılması gerektiğini söyledi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan de, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat merkezi hükümet arasındaki sorunların diyalog yoluyla ve tüm Irak vatandaşlarının çıkarına olacak şekilde anayasaya göre çözülmesine desteğini gösterdiği belirtildi.