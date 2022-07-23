Politika

Başbakan: Kürdistan Bölgesi’ne federal ve anayasal bir statü olarak muamele yapılmalı

Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmede, “Kürdistan Bölgesi’ne federal ve anayasal bir statü olarak muamele yapılmalı” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Başbakan Mesrur Barzani ırak Bağdat

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Bağdat’ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemi ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne federal ve anayasal bir statü olarak muamele yapılması gerektiğini söyledi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan de, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat merkezi hükümet arasındaki sorunların diyalog yoluyla ve tüm Irak vatandaşlarının çıkarına olacak şekilde anayasaya göre çözülmesine desteğini gösterdiği belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv