Başbakan: Kürdistan Bölgesi her zaman sorunların çözümüne hazır

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman sorunların çözümüne hazır olduğunu söyledi.

Bağdat temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer’in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ve Irak ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler konuşulurken, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde köklü bir şekilde çözüme kavuşması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede konuşan Başbakan, tüm sorunların çözümü için imkan olduğunu söyleyerek, petrol ve gaz dosyasıyla ilgili sorunların da Federal Petrol ve Gaz Yasası uygulanarak, tüm Irak bileşenlerinin çıkarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakanlığın açıklamasında, Başbakan’ın, Kürdistan Bölgesi’nin sorunların köklü çözümüne her zaman hazır olduğunu aktardığı kaydedilerek, çözümün, Kürdistan Bölgesi’nin haklarını garanti altına alması gerektiğini vurguladığı bildirildi.