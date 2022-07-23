Spor

Dalkurd, 3 hafta sonra kazandı

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) oynayan Dalkurd, üç hafta sonra deplasmanda Jönköping’i 1-0 yendi.
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kürdistan Jönköping Dalkurd spor maç

HABER MERKEZİ

Superettan Lig’in 15’inci hafta maçında Dalkurd, Jönköping’a konuk oldu. 

Dalkurd, ilk yarıda orta sahada topa daha fazla sahip olmasına rağmen hücumda etkili olamadı.

Özellikle kanatları iyi kullanamayan Kürt takımı, rakibinin geliştirdiği birkaç atakta da gole izin vermedi. Bu şekilde takımlar soyunma odasına golsüz berabere gitti.

Dalkurd, maçın ikinci yarısında normal tempo ile başladı.

Ezequiel Montagna’nın sol kanattan geliştirdiği bir asistle 81’inci dakikada topu filelere gönderdi ve Dalkurd 1-0 öne geçti.

Maçta gol olmayınca Dalkurd eve üç puanla döndü.

Bu sonucun ardından Dalkurd 14 puan ile 13’üncü sıraya yükseldi, Jönköping ise 12 puanla 14’üncü sıraya düştü.

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