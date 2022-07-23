Başbakan ve Kazimi, Türkiye’nin saldırılarını ve petrol dosyasını görüştü

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat temasları kapsamında bugün Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, görüşmede, Erbil ile Bağdat arasında gıda güvenliği ve diğer alanlarda ortak çalışma yollarının konuşulduğu kaydedildi.

Ekonomik kalkınma ve bu çerçevede Erbil ile Bağdat arasındaki işbirliğinin artırılmasının konuşulduğu görüşmede, yatırımların ve elde edilen gelirlerin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Petrol dosyasıyla ilgili olarak, Irak Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasındaki müzakerelerin derinleştirilmesi hususunda görüş birliğine varılan görüşmede, petrol dosyasında ortak çözüme varılması için çabaların artırılması gerektiği ifade edildi.

Türkiye’nin Irak topraklarındaki ihlallerinin ve özellikle de Perex köyüne yönelik son saldırısının kınandığı görüşmede, ihlallerin tekrarlanmaması ve Irak’ın egemenliğinin korunması için birlik halinde tutum sergilenmesinin öneminin altı çizildi.

Görüşmede, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki güvenlik işbirliği de ele alındı.