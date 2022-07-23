Politika

Kürdistan Bölgesi'nde eylem hazırlığındaki iki terörist grubun üyeleri yakalandı

Kürdistan Bölgesi’nde eylem hazırlığında olan iki terörist grubunun üyelerinin yakalandığı bildirildi.
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kürdistan Erbil Süleymaniye DAİŞ

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Kurumu Operasyon Güçleri, Erbil’de eylem hazırlığı ve bazı kişilere yönelik suikast girişiminde olan iki terörist grubun üyelerinin yakaladıklarını duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Kurumu Operasyon Güçlerinden yapılan açıklamada, bugün Süleymaniye güvenliği istihbaratının desteğiyle Kürdistan Bölgesi'nde sosyal medya üzerinden DAİŞ'li teröristlerin etkisi altına giren iki farklı planla amaçlarına ulaşmayı hedefleyen teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi. 

Açıklamada, şüphelilerin hareketlerinin izlendikten sonra, soruşturma hakiminin kararıyla Kürdistan Bölgesi Güvenlik Kurumu Operasyon Güçlerinin başarılı operasyonlarıyla DAİŞ mensuplarıyla iletişim kurmayı planlayan iki terörist grubun üyelerinin yakalandığı bildirildi.

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