Peşmerge Bakanlığı’ndan Haşdi Şabi tarafından alıkonulan Peşmerge hakkında açıklama

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Haşdi Şabi tarafından işkenceye maruz kalıp hakarete uğrayan Peşmerge mensubu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haşdi Şabi güçlerinin Peşmerge Bakanlığı’na bağlı Dokuzuncu Piyade Tugayı mensubu Eymen Abdi Casim isimli Peşmerge’yi alıkoyduğu kaydedilirken, tüm örf ve yasalardan uzak bir şekilde Peşmerge’ye hakaret edildiği bildirildi.

Yaşananın kabul edilemez olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kerkük güvenlik güçlerinden konuyla ilgili soruşturma heyeti kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, suçluların yakalanıp yasalara göre yargılanmaları istenirken, hiç kimsenin bir daha böyle bir eyleme tevessül etmesi için gerekli adımların atılması talep edildi.