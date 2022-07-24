KSDP lideri: Irak’ın sorunlarını sadece bölünme çözer

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP) Muhammed Haci Mahmud, “Kürtler olarak Bağdat’la sorunumuz değil, davamız var. Ancak onların bizimle sorunu var. Bana göre onlar sorunları anayasayla çözmekten yana değil çünkü şimdiye kadar anayasayı uygulamadılar” dedi.

Irak’ın sorunlarının çözümü için konfederalizm ya da üç bölgeye bölünmeye işaret eden Haci Mahmud, “Çünkü Irak devletinin kurulmasından bu yana bileşenler arasında sorunlar var. Bağdat’ta yönetimi ele geçiren her bileşen, tüm Irak’ı ele geçirmek istiyor. Irak’ın sorunlarını sadece bölünme çözer” ifadelerini kullandı.

KSDP lideri, Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyaretine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Başbakan, hükümeti kurduktan birkaç gün sonra Bağdat’ı ziyaret etti. Bu da anlaşma için bir iyi niyet göstergesiydi. Şimdi de Bağdat’a gitmesi iyi bir şeydir. Eminim onlara, ‘Bu ülkede haklarımız var ve bu haklarımızı savunacağız’ diyecektir. Bir kez daha taraflara iyi niyet göstergesidir ancak Bağdat’ın sorunların çözümü için ciddi adım atacağına inanmıyorum. Kazimi başbakan olmak istiyor, belki de ılımlı görünmesinin sebebi budur.”

Muhammed Haci Mahmud, Federal Mahkeme’nin, federal olmadığını belirterek, sorunların çözümü için Anayasa Mahkemesi’ne ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Bir partinin elinde olan ve o ne derse yapan bir mahkeme olmamalı. Bu mahkeme her şeye müdahale ediyor. Bu süre zarfında Kürdistan Bölgesi’nde evlilik konusuna bile karışmaya kalkıştı ki bu onların işi değil.”