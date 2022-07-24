Ankara Tabip Odası’ndan coronavirüs uyarısı: Bu dalga büyüyecek

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, son zamanlarda artan Covid-19 vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Baytemür, siyasetin salgını önemsemediğini söyleyerek “Bakanlık yurttaşı aşıya yönlendirecek bir tutum izlemedi. Vakalar ve ölümler katlanmış durumda. Bu dalga büyüyecek. Ancak henüz bir önlem alınmadı. Vakalar binin altına düşünce maskeyi attık ama vakalar artınca neden takılmıyor? Sağlık Bakanlığı’nda bu boşvermişlik olunca tedbirsizlik topluma daha büyük yansıyor” dedi.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taner Balbay ise aile sağlığı merkezlerine aşı için gelenlerin sayısında artış olduğunu belirterek “Ağustosta aşı merkezlerinde yığılmalar olabilir” uyarısında bulundu. Balbay, son günlerde çok sayıda kişinin test için hastanelere gönderildiğine dikkat çekerek “Test olanların yarısı pozitif çıkıyor. Çoğu kişi nezle olduğunu sanıyor; Covid-19 olduklarının farkında değiller” diye konuştu.

Anımsatma dozunun teşvik edilmesi ve önlemlere vurgu yapan Balbay, “Özellikle kronik hastalığı olanlar aşı olmalı. Maske zorunluluğu gibi önlemler de kalktığı için vakalar arttı. Önlemler tekrar uygulanmalı, kapalı alanlara, özellikle toplu ulaşıma maske zorunluluğu getirilmeli. Kışı çok sert geçirmemek için önlemlerin şimdiden alınması gerek” ifadelerini kullandı.