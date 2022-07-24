‘Macron, Reisi ile görüşmesinde hayal kırıklığını dile getirdi’

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Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına geri dönmeyi amaçlayan bir çözümün hala mümkün olduğuna dair inancını yineleyerek, “Buna en kısa sürede ulaşılmalıdır” dedi.

Viyana’daki müzakerelerde ilerleme sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade eden Macron, İran’ı bir anlaşmaya varılması ve nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi için net bir seçim yapmaya çağırdı.

Fransız lider ayrıca, İran’da keyfi olarak tutulduklarını söylediği dört Fransız vatandaşının da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre Reisi ise, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’a karşı bir karar yayınlamasının, İran halkını sınırlandırmayı amaçlayan kriz üreten bir önlem oluşturduğunu ve iki taraf arasında siyasi güvenin ihlal edilmesine yol açtığını söyledi.

Reisi, ABD’nin ülkesine yönelik ambargosunun küresel ekonomiye, özellikle de Avrupa’ya zarar verdiğini de sözlerine ekledi.