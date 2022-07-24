Politika

AA: YPG’nin Kobani sorumlusu düzenlenen operasyonda öldü

YPG’nin Kobani sorumlusu olduğu belirtilen "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç’ın MİT’in operasyonunda hayatını kaybettiği bildirildi.
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Şahin Tekintanğaç
Şahin Tekintanğaç
kürdistan ypg kobani operasyon

HABER MERKEZİ

AA’nın güvenlik kaynaklarında dayandırdığı haberine göre YPG'nin Rojava’da "Kobani eyalet sorumlusu" "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, MİT tarafından düzenlenen özel operasyona öldürüldü.

Haberde Tekintanğaç’ın geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında PKK adına faaliyet gösterdiği belirtildi.

Türkiye tarafından son dönemde Rojava’da silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) sık sık saldırılar düzenliyor.

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