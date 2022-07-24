AA: YPG’nin Kobani sorumlusu düzenlenen operasyonda öldü
HABER MERKEZİ
AA’nın güvenlik kaynaklarında dayandırdığı haberine göre YPG'nin Rojava’da "Kobani eyalet sorumlusu" "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, MİT tarafından düzenlenen özel operasyona öldürüldü.
Haberde Tekintanğaç’ın geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında PKK adına faaliyet gösterdiği belirtildi.
Türkiye tarafından son dönemde Rojava’da silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) sık sık saldırılar düzenliyor.