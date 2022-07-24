Irak Türkiye’yi BMGK’ya 200 kez şikayet etti

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Irak hükümeti, Türk ordusunun Zaho’nun turistik tatil köyü Perex’e düzenlediği saldırı sonrası bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayette bulundu. 4 adet 115 mm’lik top mermisinin kullanıldığı saldırıda 9 Iraklı turist yaşamını yitirmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Irak ve uluslararası düzeyde büyük yankı bulan saldırı sonrası Irak Parlamentosu 23 Temmuz’da, Savunma ve Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla olağanüstü bir toplantı yapmış ve Türkiye’yi BMGK’ya şikayet etmişti.

Savunma Bakanı Cuma İnad toplantıda, Türk ordusunun Irak topraklarında 105 kilometre derinliğe kadar girdiğini ve yaklaşık 100 askeri üs kurduğunu söylemişti.

İnad, “Türkiye’yle askeri olarak mücadele etme kapasitemiz yok, tek yol diplomasi” demişti.

Iraklı bakan ayrıca, PKK ile Türk ordusunun Irak topraklarından çekilerek, Türkiye’yle olan tüm güvenlik anlaşmalarının feshedilmesi gerektiğini belirtmişti.

BMGK ilk kez bugün Bağdat yönetiminin bu denli bir şikayetiyle ilgili toplantı yapacak.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Nehro Rewandizi, Irak’ın egemenlik hakkının Türkiye tarafından 3 bin kez ihlal edildiği ve Irak’ın da Türkiye’yi BMGK’ya 200 kez şikayet ettiği bilgisini doğruladı.