CENTCOM: DSG Komutan Yardımcısı saldırıda hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutan Yardımcısı Jiyan Afrin kod adlı Salwa Yusuf için başsağlığı diledi.

Açıklamada, DSG Komutan Yardımcısı Jiyan Afrin’in 22 Temmuz’da Rojava’nın Kamışlo kenti yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

CENTCOM açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı:

“Salwa, 2017'de Kuzeydoğu Suriye'deki aşağılık ideolojiyi yenmek için verilen mücadelenin zirvesinden bu yana DAİŞ’e karşı savaşta güçlere liderlik eden kritik bir DSG lideriydi.”

CENTCOM, “Bu 3 DSG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve DSG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

DSG, üç kadın savaşçının Türkiye’ye ait SİHA’ların Kamışlo yolunda gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Salwa Yusuk (AKA Ciyan Afrin) a Deputy Commander of the Syrian Democratic Forces (SDF) - along with 2 fellow female fighters - was killed in an attack near Qamishli, Syria, on July 22, 2022.



[1 of 2] pic.twitter.com/En887gyU1f