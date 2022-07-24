Politika

CENTCOM: DSG Komutan Yardımcısı saldırıda hayatını kaybetti

CENTCOM, DSG Genel Komutan Yardımcısı, Jiyan Afrin’in Kamışlo’daki bir saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
CENTCOM
CENTCOM
kürdistan CENTCOM DSG Jiyan Afrin

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutan Yardımcısı Jiyan Afrin kod adlı Salwa Yusuf için başsağlığı diledi.

Açıklamada, DSG Komutan Yardımcısı Jiyan Afrin’in 22 Temmuz’da Rojava’nın Kamışlo kenti yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

CENTCOM açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı:

“Salwa, 2017'de Kuzeydoğu Suriye'deki aşağılık ideolojiyi yenmek için verilen mücadelenin zirvesinden bu yana DAİŞ’e karşı savaşta güçlere liderlik eden kritik bir DSG lideriydi.”

CENTCOM, “Bu 3 DSG savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve DSG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. 

DSG, üç kadın savaşçının Türkiye’ye ait SİHA’ların Kamışlo yolunda gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv