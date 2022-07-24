Ukrayna: Bin Rus askeri kuşatmaya alındı

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna’daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, bölgede son saatlerde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Raporda, Rus kuvvetlerinin Dnipro’nun bir kolu olan Ingulets Nehri boyunca topçu ateşi kullandığı bilgisi verilerek, “Nehrin batısındaki Rus kuvvetlerinin tedarik hatları giderek daha fazla risk altında” denildi.

İstihbarat raporunda, Rusya’nın geçici onarımlar yapmasına rağmen, Ukrayna’nın ek saldırılarının öneme sahip Antonivsky Köprüsü’ne daha fazla zarar verdiği de vurgulandı.

RUS GÜÇLERİ KUŞATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Danışmanı Oleksiy Aristoviç, Rus kuvvetlerinin Perşembe günü Ukrayna hatlarını kırmaya yönelik başarısız girişiminden sonra, Rusların Vysokopelia yerleşiminden çok uzakta olmayan bir alanda ‘taktiksel olarak’ kuşatıldığını bildirdi.

Ukrayna ordusu, geçtiğimiz Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana büyük ölçüde Moskova’nın kontrolünde olan Kherson bölgesinde Rus güçlerine karşı birkaç karşı saldırı başlattı.

Aristoviç, daha önce sosyal ağlarda yayınlanan bir diğer açıklamada, denizden ateşlenen 13 Rus seyir füzesinin Kirovograd bölgesindeki Kropıvnıtski şehri yakınlarına indiğini, saldırıda bölge merkezinin dışında bulunan altyapı tesisleri, özellikle askeri havaalanı ve Ukrayna demiryolu hattına bağlı bir tesisin hedef alındığını söyledi.

Ukrayna, 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana 39 bin 240 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.