İran güçlerinden kolber kardeşlere saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece İran askerleri Bane şehrindeki Malte yaylası sınırında bir grup Kürt kolbere ateş açtı.

Saldırıda kardeş olan iki kolberin yaralandığı belirtildi.

Yaralı kardeşlerden Sadullah Yunisi kaldırıldığı Bane Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Kürt kolberlerin Bane’nin Gilesure köyünde ikamet ettiği belirtildi.