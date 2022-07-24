Politika

İran güçlerinden kolber kardeşlere saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane kentinde İran güçlerinin kardeş olan Kürt kolberlere saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yararlandı.
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kürdistan kolber Kürt iran askerleri

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece İran askerleri Bane şehrindeki Malte yaylası sınırında bir grup Kürt kolbere ateş açtı.

Saldırıda kardeş olan iki kolberin yaralandığı belirtildi.

Yaralı kardeşlerden Sadullah Yunisi kaldırıldığı Bane Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Kürt kolberlerin Bane’nin Gilesure köyünde ikamet ettiği belirtildi.

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