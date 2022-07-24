İsrail: Rusya’nın Yahudi Ajansı’nı kapatması ilişkileri etkiler

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İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yair Lapid, Rusya'daki JAFI'nin faaliyetlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, İnşa ve İskan Bakanı Zeev Elkin ile Maliye Bakanın Avigdor Liberman'ın yanı sıra JAFI Genel Direktörü Amira Ahronoviz, Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Yaakov Hagoel, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimler katıldı.

Toplantıya katılan isimlerden, Sovyetlerde dünyaya gelen ve Rusya ile temaslarda öne çıkan İnşa ve İskan Bakanı Elkin ile Maliye Bakanı Liberman dikkati çekti.

Lapid, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu ve Rusya'daki geniş Yahudi cemaatinin Moskova yönetimiyle tüm görüşmelerle gündeme geldiğini belirterek, "JAFI temsilciliğini kapatmak ciddi bir olay olacaktır ve ilişkileri etkiler" ifadesini kullandı.

Lapid'in, Rusya'dan görüşmeler için onay gelmesi halinde hukuk delegasyonunun bir an önce Moskova'ya gitmek için hazırlanması, konuyla ilgili "tüm hukuki çabanın sarf edilmesi ve üst düzey diplomatik diyaloğun ilerletilmesi" yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in konuyu tüm ilgili taraflarla koordine etmeye devam edeceği paylaşıldı.

Rusya Adalet Bakanlığı, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulunmuş, konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılmasının beklendiği aktarılmıştı.

İsrail yönetimi söz konusu talebin ardından olağanüstü toplanmış ve konuyu görüşmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail'i inşa etmek için onları güçlendirmek” olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu.