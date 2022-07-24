Kürdistani Bölgeler Komisyonu: Haşdi Şabi mensuplarının Peşmerge’ye hakareti kabul edilemez

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Haşdi Şabi mensuplarının insanlık değerlerinden uzak bir şekilde Peşmerge Bakanlığı’na bağlı Dokuzuncu Piyade Tugayı mensubu Eymen Abdi Casim isimli Peşmerge’ye hakaret etmesi, Kürt ve Kürdistan’ı aşağılama girişimileri kabul edilmez” denildi.

Kakayi Kürtlerinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en önemli bileşenlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, “Peşmerge Eymen Abdi Casim’e bıyıklarını keserek hakaret etmeye çalışanlar, DAİŞ terörizmi ve diktatörlüklerin Peşmerge’nin cesareti ve kahramanlığı sayesinde son bulduğunu unutmamalılar” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu Peşmerge’ye yasalar çerçevesinde her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirten Komisyon, yetkilileri olayın sorumlularının yargılanması için adım atmaya çağırdı.

Peşmerge Bakanlığı da dün yaptığı açıklamayla yaşanan olaya tepki göstermişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yaşananın kabul edilemez olduğu belirtilerek, Kerkük güvenlik güçlerinden konuyla ilgili soruşturma heyeti kurulması çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, suçluların yakalanıp yasalara göre yargılanmaları istenirken, hiç kimsenin bir daha böyle bir eyleme tevessül etmesi için gerekli adımların atılması talep edilmişti.