Politika

Başkan Barzani’nin Ofisi: Kakayi kardeşlerimizi tüm gücümüzle destekliyoruz

Başkan Barzani’nin Ofisi, Kakayi Peşmergesi Eymen Abdi Casim’in Haşdi Şabi mensupları tarafından hakarete maruz kalmasını kınayarak, “Kakayi kardeşlerimizi tüm gücümüzle desteklediğimizi vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Başkan Barzaninin Ofisi HaşDi Şabi peşmerge Hakaret tepki

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi, Peşmerge Bakanlığı’na bağlı Dokuzuncu Piyade Tugayı mensubu Kakayi Kürt Peşmergesi Eymen Abdi Casim’in Haşdi Şabi mensupları tarafından hakarete maruz kalmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Bazı Haşdi Şabi mensupları tarafından Kakayı Kürt Peşmergesi'ne karşı işlenen hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada “Bu, özgürlüğe, inanca, bir arada yaşamaya yönelik bir hakaret ve saygısızlıktır. Kakayi kardeşlerimizi tüm gücümüzle desteklediğimizi vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Peşmerge Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Komisyonu da Kakayi Peşmergesi Eymen Abdi Casim'in önceki gün Haşdi Şabi mensupları tarafından işkenceye maruz kalıp hakarete uğramasına tepki göstererek, Kerkük güvenlik güçlerine konuyla ilgili soruşturma heyeti kurulması çağrısı yapmıştı.

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