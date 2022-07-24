Politika

Göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü

ABD'ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Bahamalar göçmen Tekne alabora

HABER MERKEZİ

Karayipler'deki takımada ülkesi Bahamalar açıklarında ABD’ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kadın ve 17 erkeğin sağ kurtarıldığı açıklandı.

Bahamalar Çalışma ve Göçmenlik Bakanı Keith Bell yaptığı açıklamada, , “Daha iyi bir yaşam arayanların hayatlarını kaybettiği için yas tutuyoruz” dedi.

Bahamalar polisi tarafından yapılan açıklamada, teknenin New Providence Adası'nın yaklaşık 11 kilometre açığında alabora olduğu aktarıldı.

Bahamalar, ABD'ye ulaşmak isteyen Haitili göçmenler için sık kullanılan bir geçiş rotası olarak biliniyor.

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