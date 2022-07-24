Zaho saldırısı: Irak Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda çekildi

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Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Iraklı vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan Zaho saldırısına tepki olarak Konya'da 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan çekilme kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu kararın, bugün komitenin olağanüstü toplantısında ve Irak halkları, parlamentosu ve hükümetinin saldırıya ilişkin tutumunun göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunmuştu.