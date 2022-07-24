Spor

Zaho saldırısı: Irak Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda çekildi

Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi, Zaho saldırısına tepki olarak Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan çekilme kararı aldığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Ulusal Olimpiyat  Komitesi zaho saldırısı 5 İslami Dayanışma Oyunları çekilme

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal Olimpiyat  Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Iraklı vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan Zaho saldırısına tepki olarak Konya'da 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan çekilme kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu kararın, bugün komitenin olağanüstü toplantısında ve Irak halkları, parlamentosu ve hükümetinin saldırıya ilişkin tutumunun göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv