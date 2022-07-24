Politika

Covid-19’a yakalanan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Doktoru Kevin O'Connor, yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
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ABD ABD Joe Biden sağlık durumu Covid-19

HABER MERKEZİ

Doktoru Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Başkan Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını belirtti.

O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor" bilgisini aktardı.

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