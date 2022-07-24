Politika

Arap Birliği: Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, son günlerde Libya’da meydana gelen çatışmaların "endişe verici" olduğunu belirtti.
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dünya Arap Birliği Ebu Gayt Libya çatışmalar uyarı

HABER MERKEZİ

Genel Sekreter Ebu Gayt, Arap Birliği resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da son günde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya’nın Trablus ve Mısrata kentlerinde ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği silahlı çatışmalara değinen Ebu Gayt, "Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici bir gelişme" ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, Libya makamlarına ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi de Libya’daki siyasi aktörleri, ülkede istikrarı yeniden sağlamanın önemli bir parçası olarak başta askeri ve güvenlik kurumları olmak üzere devletin kurumlarını tek çatı altında toplamaya yönelik sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın Trablus ve Mısrata kentlerinde 22-23 Temmuz'da meydana gelen çatışmalarda 3'ü sivil 16 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi ise yaralanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle uçuşa kapatılan başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı dün yeniden faaliyete geçmişti.

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