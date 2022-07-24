Politika

Irak Genelkurmay Başkanı: Ordu ve Peşmerge Türkiye ile sınır bölgelerine gitmeli

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, ordu ve Peşmerge'nin sınırdaki boşlukları doldurmak için ülkenin Türkiye ile sınır bölgelerine gitmesi gerektiğini söyledi.
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Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah
Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah
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ERBİL (K24)

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, parlamentoya yaptığı ziyarette Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınır bölgelerine yönelik saldırılarının artmasının nedeninin bu bölgelerde güvenlik güçlerinin bulunmamasından kaynaklandığını ve federal güçlerin sınırlara gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Abdulemir Yarallah, ordu ve Peşmerge'nin sınırdaki boşlukları doldurmak için ülkenin Türkiye ile sınır bölgelerine gitmesi gerektiğini belirtti.

Yarallah ayrıca, Türkiye'nin güçlerini, Irak Savunma Bakanlığı güçlerinin bulunmadığı  Duhok vilayeti sınırındaki Zaho ve Amedi ilçelerinin sınır bölgelerine getirdiğine dikkat çekti.

Irak Genelkurmay Başkanı'na göre Türkiye'nin Irak topraklarında 5 üssü ve 4 binden fazla askeri bulunuyor.

Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

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