Politika

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Los Angeles kentinde bir parka düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
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ABD Los Angeles ABD saldırı

HABER MERKEZİ

Los Angeles itfaiye teşkilatı, San Pedro semtindeki Peck Park'ta çıkan silahlı saldırının ardından en az yedi kişinin yerel hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Saldırının bir otomobil fuarında veya yakınında meydana geldiği ve bazılarının ağır olmak üzere birkaç kişinin ateşli silahlarla yaralandığı belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanı, çatışmanın öğleden sonra 15.50 civarında başladığını ve olayın aktif bir nişancı durumu olmadığını da sözlerine ekledi.

Peck Park, Los Angeles, California şehir merkezinin yaklaşık 32 kilometre güneyinde.

Saldırı, Highland Park, Illinois, Uvalde, Texas ve Buffalo, New York'taki toplu saldırıların ardından bu yaz ABD'yi vuran en son olay.

Olay dalgası, ABD'de neden bu tür toplu zayiat olaylarının meydana gelmeye devam ettiği ve yeni silah erişim mevzuatına duyulan ihtiyaç konusunda şiddetli bir tartışmayı yeniden canlandırdı.

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