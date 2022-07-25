Yaşam

Çoban dehşet saçtı: 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Sivas Yıldızeli'de çobanlık yapan bir kişinin amacıyla geldiklerini düşündüğü 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
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kürdistan Sivas çoban cinayet

HABER MERKEZİ

Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (Kaynak: Ajanslar)

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