Ekonomi

Dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 17,7930 liradan, euro 18,1500 liradan haftaya başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dolar-euro
dolar-euro
türkiye dolar euro

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan satılıyor. 18,1480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,1500 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 17,7220 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1290 lira olmuştu.

Küresel piyasalar bu hafta Fed’in faiz kararı ve ABD büyüme verilerine odaklandı.

ABD Merkez Bankası Fed 27 Temmuz Çarşamba EBL 21.00’de faiz kararını açıklayacak.

Bloomberg anketine katılan 85 ekonomistin çoğunluğu yüzde 1,50-yüzde 1,75 olan faiz bandında 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyor. Fed’in 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelenin dozunu artırmasıyla ekonominin yavaşlamasına yönelik endişeler de tırmanıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv