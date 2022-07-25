Dolar ve euro yükselişte
HABER MERKEZİ
Serbest piyasada 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan satılıyor. 18,1480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,1500 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 17,7220 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1290 lira olmuştu.
Küresel piyasalar bu hafta Fed’in faiz kararı ve ABD büyüme verilerine odaklandı.
ABD Merkez Bankası Fed 27 Temmuz Çarşamba EBL 21.00’de faiz kararını açıklayacak.
Bloomberg anketine katılan 85 ekonomistin çoğunluğu yüzde 1,50-yüzde 1,75 olan faiz bandında 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyor. Fed’in 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelenin dozunu artırmasıyla ekonominin yavaşlamasına yönelik endişeler de tırmanıyor.