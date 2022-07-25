Kürdistan Parlamentosu’ndan Irak ordusunun sınıra konuşlandırılmasına ret

ERBİL (K24)

Türk ordusu tarafından Zaho’nun Perex tatil köyünün bombalanması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 29 sivilin de yaralandığı olay sonrası Irak’tan sert tepkiler geldi.

Türkiye, PKK’nin bölgedeki varlığını gerekçe göstererek yıllardır Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerini bombalıyor. Operasyon ve çatışmalar nedeniyle yüzlerce köy boşalırken, siviller de yaşanan çatışmaların kurbanı oluyor.

İdari olarak Bağdat yönetimine bağlı olan Sınır Muhafız güçlerinden 3 tugay Kürdistan sınırlarını korumakla görevli ancak Perex saldırısı sonrası Bağdat, Irak ordu güçlerinin sınıra konuşlandırma niyetinde olduğunu gösterdi.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Peşmerge Komisyonu Başkanı Riving Hirori, Bağdat’ın bu teklifini tümden reddettiklerini belirterek, “Bizim üç Sınır Muhafız tugayımız var. Bağdat iyi niyetliyse üç tugay daha oluştursun ve gelip sınırı korusunlar” dedi.

Askeri uzman Muhammed Sabir de Irak ordusunun, Kürdistan Bölgesi sınırlarını korumada başarılı olamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi şartlar ve bölgeyle ilgili uzmanlık bilgisinin önemli etkenler olduğuna işaret eden Sabir, “Peşmerge Güçleri donatılmalı ve lojistik yardım almalı. Çünkü Peşmerge bölgenin doğasına ve arazi yapısına daha hakim. Bölge sakinleriyle uyum sağlayabilir ve masrafları da daha azdır” diye konuştu.