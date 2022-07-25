Irak Savunma Bakanı: Duhok’taki vatandaşların öldürülmesinden Türkiye sorumlu

ERBİL (K24)

Al Arabiya televizyonuna konuşan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, “Türkiye, Bağdat’ın Zelkan Askeri Üssü’nden çekilmesi yönündeki çağrılarına yanıt vermedi. Bir tugay asker Irak’ın kuzeyinden 20 kilometre içeri girdi” dedi.

Zaho’daki top saldırısına değinen İnad, “Türkiye son top saldırısında 155 mm’lik ağır toplar kullandı” diye belirtti.

Türkiye’nin komşu ve dost bir ülke olduğunu belirten İnad, “PKK’nin şartlardan faydalanarak Irak’ın derinliklerine girdiğini” kaydetti.

Türkiye’ye Diyarbakır ve Musul’da ortak merkezler kurma teklifinde bulunduklarını belirten, Zaho saldırısıyla büyük şaşkınlık yaşadıklarını vurguladı.

“Türkiye’de Zaho’da sivillerin öldürülmesinden sorumludur” diyen Irak Savunma Bakanı, bunun karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunmuştu.

Irak hükümeti ayrıca saldırı sonrası bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayette bulundu.