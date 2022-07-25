Müzik

Ünlü Arap sanatçıdan Kürtçe şarkı: Ez Kevok im

Ünlü Arap sanatçı Assala Nasri, Kürtçe “Ez Kevok im” (Ben Güvercinim) şarkısını seslendirdi.
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kürdistan Assala Nasri Arap sanatçı kürtçe şarkı

ERBİL (K24)

Suriyeli şarkıcı Assala Nasri, ünlü Kürtçe “Ez Kevok im” şarkısını Kürtçe ve Arapça yorumladı. YouTube’da yayımlanan şarkı kısa sürede yüzbinlerce kez dinlendi ve büyük beğeni topladı.

Ancak çalışmanın altında “Söz ve Müzik: Ari Can” yazması tepki çekti. Çok sayıda kişi “Ez Kevok im” şarkısının anonim bir Kürtçe şarkı olduğunu belirterek düzeltme yapılmasını istedi.

Dinleyiciler, “Ez Kevok im” şarkısının birçok sanatçı tarafından Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde seslendirildiği yorumunu yaptı.

53 yaşında olan Assala Nasri Suriye’nin başkenti Şam’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen Assala, babası Mustafa Nasri’den müzik eğitimi aldı.

Sanatçı, daha çok Mısır ve Körfez ülkelerinin şivesiyle şarkılar seslendiriyor.

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