Kürtçeye hakaret eden 4 öğretmen hakkında dava açıldı
DİYARBAKIR (K24)
Erzurum'un Karayazı ilçesinde Karşıyaka İlkokulu’nda görevli olduğu belirtilen öğretmenlerin, ilçenin girişinde Kürtçe “Hûn bi xêr hatin” (Hoş geldiniz) yazılı tabelası önünde poz vererek Kürtçeye hakaret etmeleri tepkilere neden olmuştu.
Diyarbakır Barosu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda 4 öğretmen hakkında dava açıldığını belirterek şu ifadeler yer verdi:
“Sosyal medya hesaplarında Kürtçeye yönelik hakaret içeren ırkçı paylaşımları nedeniyle yaptığımız suç duyurusuna istinaden 4 öğretmen hakkında, ‘Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açılmıştır.”
Erzurum Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mayıs ayında soruşturma kapsamında öğretmenlerin açığa alındığını açıklamıştı.