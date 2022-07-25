Politika

Rusya: Ukrayna istihbaratı savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı

Rusya, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti.
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Rus savaş uçakları
Rus savaş uçakları
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HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna’nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün Rus Havacılık Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu" denildi.

“RUS PİLOTLARA TEKLİF”

Açıklamada, “Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği” ileri sürüldü.

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