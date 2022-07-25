Rojava’da 146 DAİŞ’li yakını Tacikistan’a teslim edildi

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AFP’nin haberine göre Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkan Yardımcısı Fener El-Giet, 104’ü çocuk 42’si kadın toplam 146 DAİŞ’li yakınının, Tacikistan Kuveyt Büyükelçisi Zubaydzoda Zubaydullo başkanlığındaki heyete teslim edildi.

Fener El-Giet, şimdiye kadar Haseke’deki El Hol Kampında kalan bu kişiler arasında anne-babasız çocukların da olduğunu kaydetti.

El Giet, Tacikistan’a teslim edilen bu kişilerin, Kuzey ve Doğu Suriye’de hiçbir suça karışmadığı ve terör eylemlerine katılmadığını ifade etti.

Tacikistan’a teslim edilen 146 kişi, otobüslere bindirilerek kamptan çıkarıldı.

Bir aylık müzakereler sonucu teslim gerçekleştiği ve Özerk Yönetim’in bu adımı olumlu bulduğu da haberde yer aldı.

Büyükelçi Zubaydullo, teslim sırasında düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kişilerin Tacikistan’a geri götürülmesi için bir süredir ülkesinde hazırlık yapıldığını ve tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Zubaydzoda Zubaydullo ayrıca, El Hol ve Roj kamplarında kalan diğer Tacikistan vatandaşlarını da geri götürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Haberde, Özbekistan, Kazakistan ve Kosova’nın da söz konusu kamplarda kalan bazı vatandaşlarını teslim aldığına yer verildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü’ne göre Özerk Yönetim idaresindeki kamplarda 41 binden fazla DAİŞ’li yakını kalıyor ve vatandaşı oldukları ülkeler tarafından teslim alınmak istenmiyorlar.