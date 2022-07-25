Politika

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu’ndan Başkan Barzani’ye veda ziyareti

Görev süresi sona eren Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Clemens Sementer, Başkan Barzani’ye veda ziyaretinde bulunarak, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.
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Clemens Sementer ve Başkan Barzani
Clemens Sementer ve Başkan Barzani
kürdistan Clemens Sementer Başkan Barzani veda ziyareti

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, görev süresi sona eren Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Clemens Sementer’i kabul etti.

Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede Clemens Sementer, görev süresi boyunca yaptıkları yardımlardan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve hükümet kurumlarına teşekkür etti.

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu, reform süreci başta olmak üzere ülkesinin her alanda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek olmaya hazır olduğunu vurguladı.

 

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