Neçirvan Barzani: Saldırılar tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı yazılı açıklamada, “DAİŞ’in dün gece Bağdat, Diyala, Selahaddin ve Kerkük’te silahlı güçler ve Federal Polis’e yönelik düzenlediği, 7 kişinin şehit olduğu, 20 kişinin de yaralandığı zincirleme saldırılar, ciddi bir tehlikenin çanlarının çaldığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

DAİŞ’in güçlenmesi ve saldırılarının artmasının tüm Irak’ın güvenlik ve istikrarı üzerinde gerçek bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, bu durum karşısında ciddi bir tavır alınması ve sonuç alıcı yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, “DAİŞ’in saldırılarına karşı ordu, silahlı kuvvetler, Peşmerge, Irak ve Kürdistan Bölgesi güvelik kurumları arasında daha aktif bir işbirliği olmalıdır. Ayrıca DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteği sürmelidir” mesajını verdi.

Zorlukların üstesinden birlikte gelinmesi ve siyasi kargaşanın güvenlik ve istikrarın bozulması ile DAİŞ’in daha fazla güçlenmesine yol açmaması için birlikteliğin önemine işaret eden Neçirvan Barzani, “Irak’ın içinde bulunduğu güvenlik ve siyasi durum, Iraklı güç ve taraflar arasında tam işbirliği ve ortak çalışma gerektiriyor” diye ekledi.

Neçirvan Barzani son olarak, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınların başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.