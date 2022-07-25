Peşmerge Bakanlığı: Peşmerge’ye hakaret edenlerin cezalandırılması için çabamızı sürdüreceğiz

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Kakeyi bir Peşmerge’ye hakaret eden Haşdi Şabi mensuplarının cezalandırılması için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 9’uncu Piyade Tugayı Peşmergesi Eymen Abdin Casim Kakeyi’nin Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ile bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlıktaki görüşmeye, bazı Kakeyi isimlerin de katıldığı belirtildi.

Görüşmede, Lezgin, Haşdi Şabi mensupları tarafından Kakeyi Peşmerge’ye ve Kakeyi değerlerine yapılan hakareti kınarken, Peşmerge Bakanlığı’nın Kakeyiler ve hakarete uğrayan Peşmerge’nin ailesiyle derin bağlılığının olduğunu ifade etti.

Lezgin, Peşmerge Bakanlığı’nın söz konusu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren Haşdi Şabi mensuplarının cezalandırılması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.