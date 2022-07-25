Lavrov: Tahıl anlaşması, Ukrayna operasyonumuzu sürdürmemizi engellemiyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun Odessa’daki askeri tesislere düzenlediği saldırıların bu liman kentinden tahılın çıkarılmasına engel olmadığını belirtti. Lavrov, söz konusu saldırı ile İstanbul’da varılan tahıl anlaşmasını ihlal etmediklerini kaydetti.

Kongo Cumhuriyeti’nden düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa kentine cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının İstanbul’da cuma günü varılan tahıl anlaşmasına aykırı olup olmadığı soruldu.

Lavrov, "Hayır, Rusya 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan anlaşmalar ile kendi üstüne aldığı yükümlülükler içinde, askeri altyapılar ile askeri hedefleri vurarak özel askeri operasyonumuzu sürdürmemizi yasaklayan bir madde bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Rusya güçlerinin Odessa’da füze saldırısı düzenledikleri tesislerin, Odessa limanının askeri birim olarak adlandırılan ayrı bir bölümünde bulunduğunu kaydeden Lavrov, saldırıda İstanbul’da varılan anlaşmalar ile önü açılan tahıl sevkiyatı ile ilgisi bulunmayan bir askeri geminin ve Harpoon füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun hedef alındığını söyledi.

Bakan, “Artık bu Harpoon füzeleri bizim için tehdit oluşturmuyor” diye ekledi.

Rusya ve Ukrayna’nın cuma günü İstanbul’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ayrı ayrı imzaladıkları anlaşmalar ile Ukrayna’daki tahılın Karadeniz üstünden dünya pazarlarına ulaştırılmasının önü açılmıştı.

Ukrayna tahılı ile ilgili söz konusu sürecin nasıl işleyeceğine dair ‘algoritmanın’ belirlendiği anlaşmalar ile Rusya’da üretilen tahıl ve gübrenin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması üstünde de anlaşılmış oldu.