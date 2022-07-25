Politika

AB'den Ukrayna'ya 1,59 milyar euroluk finansal destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar 590 milyon euro finansman sağlanmasını onayladı.
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avrupa AB AB Komisyonu Ursula von der Leyen Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan ve AB bütçesinden katkı sağlanacak mali destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ukrayna'ya toplam 1 milyar 590 milyon euroluk finansman verilmesini içeren paketin Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından onaylandığını belirten von der Leyen, "1 milyar euro derhal serbest bırakılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek, finansmanın altyapı inşasında ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, geçen ay, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar euroya kadar yeni makro-finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

 

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