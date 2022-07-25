AK Parti Sözcüsü Çelik: Zaho'yu PKK yaptı

HABER MERKEZİ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zaho'daki saldırının sorumlusunun PKK olduğunu iddia etti.

Zaho Saldırısının bir provokasyon olduğunu kaydeden Çelik, “Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir” dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine operasyon yapacağı bir dönemde, Irak’ta böyle bir olayın meydana gelmesi ve hemen birilerinin Türkiye’yi suçlaması, açık ve net bir şekilde söylemek isterim ki planlı bir provokasyondur.

Biz geçmişte pek çok provokasyonla karşılaşmış bir ülkeyiz. Türk silahlı kuvvetlerinin sivillere karşı herhangi bir eylemde bulunmamak için dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizmek isterim. Hemen birilerinin Türkiye'yi suçlaması açık ve net ifade etmek isterim ki planlı bir provokasyondur ve Türkiye'nin hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkını kendimizden ayırmayız.”

TAHIL KORİDORU

Tahıl krizine değinen Çelik şöyle devam etti: “Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ve dirayetle güçlü bir şekilde çözülmüştür. Rusya ve Ukrayna taraflarının bir araya getirilmesi ve dünyanın önündeki tahıl krizinin çözülmesi önemlidir.

Tahıl krizinin öncesinde Astana zirvesi gerçekleşti. Astana Zirvesi'nin tahıl diplomasinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda diplomasisinde bir ön çalışma olmasını sağladı.”

ERMENİSTAN’LA İLİŞKİLER

Ermenistan'la ilişkiler konusunda ise Çelik, “Ermenistan'la normalleşme süreci Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece mümkündür. Normalleşmenin güçlenerek devam etmesi önemlidir. Doğrudan hava kargo taşımacılığı başlayacak” diye konuştu.