Politika

Zelenskiy: Tahıl sevkiyatını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız" dedi.
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dünya Ukrayna Rusya tahıl sevkiyatı Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e gelen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna tarım ürünlerinin limanlardan sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin soru üzerine, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız" ifadesini kullandı.

Ukrayna Limanlar İdaresi, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların ve başvuruların başladığını bildirmişti.

22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

 

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