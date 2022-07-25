Erdoğan’dan Zaho saldırısıyla ilgili açıklama

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da yapılan tahıl koridoru anlaşmasından söz eden Erdoğan, “Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık” şeklinde konuştu.

“Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek. Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek. Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.”

Erdoğan, “Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız” dedi.

İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan NATO muhtırasından da bahseden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var. İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.”

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

“Başbakan Paşinyan'la her iki ülkenin dini bayramları kapsamında karşılıklı tebriğimizi ilettiğimiz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Tabi normalleşme sürecini de konuştuk. Bizim baştan itibaren kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dı. Artık söylemin ötesinde somut adımlar atmasını bekliyoruz. Normalleşme sürecinde biz ciddiyiz, kararlıyız. Tam normalleşmeyi de hedefliyoruz. Türkiye'de bugün 100 binin üzerinde Ermeniler var. Azerbaycan'la eşgüdüm içinde Ermenistan'la olan yaklaşımı geliştiriyoruz” dedi.

“2023 SEÇİMLERİNİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Erdoğan, "2023 seçimlerini bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi de bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

ZAHO SALDIRISI

Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısı hakkında da konuşan Erdoğan, “PKK, YPG, PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin benzeri. ABD ve Rusya'ya, Irak'taki kardeşlerimize 'burada oyuna gelmeyelim' dedik" şeklinde konuştu.

Bu arada bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zaho'daki saldırının sorumlusunun PKK olduğunu iddia etti.

Çelik, “Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK'ya özgü bir planlı katliamdır. Geçmişte de gerçekleştirdiği bir eylemdir” dedi.

Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunmuştu.