Erdoğan: Tahıl sevkiyatının operasyonel boyutu İstanbul’dan idare edilecek

HABER MERKEZİ

Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da yapılan tahıl koridoru anlaşmasından söz eden Erdoğan, “Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık” şeklinde konuştu.

“Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek. Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek. Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.”

Erdoğan, “Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız” dedi.

İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan NATO muhtırasından da bahseden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var. İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.”