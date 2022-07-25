Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Kor Mor saldırısına ilişkin açıklama

ERBİL (K24

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kor Mor gaz sahasına roket saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan açıklamada, terör saldırılarının tekrarlanmaması için Irak hükümetinden gerekli tedbirleri alması istendi.

Kor Mor gaz sahasına roket saldırısının yasa dışı milis güçler tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Adil, hükümet olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Benzer terör saldırılarının yaşanmaması İçin Irak hükümetinin gerekli önlemleri almasını isteyen Adil, defalardan tekrarlanan bu saldırıların amacının Irak’ın güvenlik ve istikrarını bozmak ve Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik kalkınmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcüsü, Doğal Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz 2 ayda Kor Mor’a 4 defa saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

KÜRDİSTAN PARLAMENTOSU: FAİLLER YAKALANMALI

Saldırıya ilişkin Kürdistan Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada ise, Kor Mor saldırısının faillerinin bir an önce yakalanması için Irak hükümetine çağrı yapıldı.

Yasa dışı güçler tarafından Kürdistan Bölgesi’nin enerji alt yapısına yönelik yeni bir saldırıyla karşı karşıya olunduğunun kaydedildiği açıklamada, Irak hükümetine, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyonu artırıp, güvenlik boşluğu olan bölgelerin doldurulması çağrısında bulunuldu.

Saldırganların hızlı bir şekilde yakalanmasının Irak hükümetinin görevi olduğunun bildirildiği açıklamada, yasa dışı güçlerin engellenmesi için tüm önlemlerin alınması istendi.

Kürdistan Bölgesi enerji kurumlarının, Kürdistan yasaları çerçevesinde, Irak Anayasası’na uygun olarak kurulduğunun vurgulandığı açıklamada, enerji kaynaklarının korunması gerektiği belirtildi.